Украинское телевидение покажет российский чемпионат мира по футболу

Телеканал «Интер» объявил, что будет транслировать на Украине матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщается на сайте канала.

«Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу — 2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН. Миллионы украинских болельщиков будут смотреть матчи в прямом эфире», — говорится в сообщении «Интера».

5 мая генеральный директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал «смертью для украинского телевидения» показ матчей чемпионата мира.

12 февраля НОТУ отказалась от трансляций матчей ЧМ-2018. Тогда Аласания признался, что отказ от многомиллионного проекта стал трудным решением.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат мира в России.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.

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