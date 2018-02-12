Главная телекомпания Украины отказалась показывать ЧМ-2018

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) отказалась от трансляций матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава НОТУ Зураб Аласания признался, что отказ от многомиллионного проекта стал трудным решением. Аласания добавил, что другие телекомпании Украины последуют примеру НОТУ.

Министр молодежи и спорта Украины Михаил Жданов 10 февраля призвал болельщиков воздержаться от поездки в Россию. Политик подчеркнул, что пребывание на территории РФ может стать опасностью для участников антитеррористической операции на востоке Украины.

В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении бойкотировать чемпионат мира в России. Политик сообщил, что Украина ведет переговоры о возможности бойкота с федерациями футбола и фанатскими организациями других стран.

Сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на чемпионат мира в России. В октябре 2017 года команда Андрея Шевченко уступили хорватам в заключительном матче отборочного турнира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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