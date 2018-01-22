Украина призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России

Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или проведении протестов в рамках мероприятия. Об этом «Интерфакс» сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — заявил Климкин.

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В декабре на Украине выступили против телевизионного бойкота мундиаля. Президент харьковского «Металлиста-1925» Сергей Стороженко посчитал, что жители страны должны увидеть турнир.

9 октября украинцы в Киеве проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда под руководством Андрея Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться в стыковые матчи.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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