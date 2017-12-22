На Украине выступили против телевизионного бойкота ЧМ-2018

Украинцы имеют право посмотреть чемпионат мира по футболу-2018 по телевизору. Такое мнение высказал президент харьковского «Металлиста-1925» Сергей Стороженко. Его слова приводит Footboom.com.

«Я считаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины этого зрелища — неправильно. При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал Стороженко.

По словам функционера, в сборную Украины не следует вызывать футболистов, выступающих в российской премьер-лиге, даже если они сильнее тех, кто играет в других чемпионатах.

9 октября украинцы в Киеве проиграли хорватам в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 со счетом 0:2. Команда Андрея Шевченко заняла третье место в группе I и не смогла пробиться даже в стыковые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.