Украинцев призвали отказаться от поездки на чемпионат мира в Россию

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию. Его слова в субботу, 10 февраля, приводит isport.ua.

«Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО (антитеррористической операции — прим. «Ленты.ру»). Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ (Службой безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), что делать этого не надо», — заявил Жданов.

По мнению политика, два года назад мировое сообщество было близко к тому, чтобы отнять право проведения мундиаля у России. «Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято», — пояснил он.

Министр остался недоволен тем, что кампания против России пошла на убыль. «Осталось шесть месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя,с точки зрения наших национальных интересов, мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены», — отметил он.

В январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о желании бойкотировать ЧМ в России. По его словам, Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота или проведении протестов в рамках мероприятия.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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