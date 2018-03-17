Порошенко пожелал всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России

Президент Украины Петр Порошенко высказался относительно возможных бойкотов чемпионата мира по футболу в России странами-участницами турнира. Слова украинского лидера приводит Ikz-online.de.

«Да, я желаю всестороннего бойкота чемпионата мира в России. Это тем более важно для меня, поскольку налагаются более эффективные санкции», — заявил Порошенко. Он также отметил, что не является футбольным болельщиком.

В данный момент ни одна из стран не заявила о намерении бойкотировать мундиаль в России. Футбольный союз Германии и Футбольная ассоциация Англии выступили против бойкота чемпионата мира-2018.

Ранее в Великобритании обсуждалась возможность частичного бойкота турнира на фоне отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, получившего политическое убежище в Соединенном Королевстве. Позже стало известно, что на матчи чемпионата мира не поедут официальные лица и представители королевской семьи.

Сборная Украины по футболу не сумела квалифицироваться на участие в чемпионате мира. Команда Андрея Шевченко не смогла опередить сборные Исландии и Хорватии.

В марте 2015 Порошенко открыто призывал к бойкоту турнира. Тогда на высказывание украинского лидера отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, заявив, что Россия выполнит взятые на себя обязательства и «турнир станет одним из лучших в истории».

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