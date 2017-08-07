Участниц Pussy Riot задержали за акцию в поддержку Сенцова

Участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске на следующий день после акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом «Медиазоне» рассказала Алехина.

Акция проходила в воскресенье, 6 августа, на мосту через озеро Сайсары возле исправительной колонии №1, где отбывает наказание осужденный за терроризм режиссер. Там был развернут плакат с надписью «Free Sentsov».

По словам Алехиной, это дело — одно из главных и ключевых в истории России.

Женщин увезли в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения — проведения несанкционированного мероприятия.

Видео: Masha Alekhina / Facebook

В 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы за организацию террористического сообщества, участие в двух терактах в Симферополе (поджоги офисов организации «Русская община Крыма» и местного отделения «Единой России») и подготовку к еще одному, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В 2012-м трех участниц панк-группы Pussy Riot (Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич) приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство в храме Христа Спасителя в Москве. В том же году Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года.