Полиция возбудила дела против выбежавших на поле Pussy Riot

В отношении участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу, возбуждены административные дела. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

Задержанным вменяют «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»

Как отмечает РИА Новости, каждому из активистов грозит до 10 тысяч рублей штрафа, а также запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет.

Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру» во время финала чемпионата мира по футболу. Несколько человек в форме сотрудников полиции выбежали на поле и стали убегать от стюардов. Матч пришлось прервать. Позднее появилось видео допроса задержанных.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

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