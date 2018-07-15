Путин наградил кричавшего «Слава Украине» хорвата

Президент России Владимир Путин наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу. Среди них был и хорватский футболист Домагой Вида, который после победы над сборной России в четвертьфинале записал видео, где произносит лозунг «Слава Украине». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На скандальном видео Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» Огнена Вукоевича произнес фразу «Слава Украине!». Хорват пояснил, что это является шуткой. ФИФА вынесла Виде предупреждение, а его слова были расценены как проявление неспортивного поведения. Позже в сети появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида снова говорит лозунг украинских националистов.

После этого Вида извинился перед россиянами за видео. «Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — сказал он.

Фраза «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) в период Второй мировой войны. Его составили по образу нацистского приветствия, которое было распространено в гитлеровской Германии.

Вновь лозунг «Слава Украине! Героям слава!» стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года на Украине. Его используют как националисты, так и чиновники, в том числе президент Петр Порошенко.

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