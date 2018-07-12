Хорватский футболист извинился перед россиянами за «Славу Украине»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за видео, на котором он говорит «Слава Украине» после матча четвертьфинала чемпионата мира против сборной России. Свои извинения футболист принес в разговоре с журналистами, передает ТАСС.

«Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — сказал Вида.

Ранее 11 июля сборная Хорватии одержала победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Матч состоялся на стадионе «Лужники» и завершился со счетом 2:1. Во время игры зрители свистели и неодобрительно гудели, когда мяч оказывался у Виды.

Финал чемпионата мира пройдет на стадионе «Лужники» 15 июля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

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