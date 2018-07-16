Описан механизм проникновения активистов Pussy Riot на поле «Лужников»

Стало известно, каким образом активистам Pussy Riot удалось попасть на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Франции. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» обратила внимание на то, что запись инцидента оказалась доступна на сайте Первого канала.

На записи с тактической камеры видно, что участники акции, одетые в форму полицейских, заходят в чашу стадиона на 52-й минуте игры. Стюарды, стоящие у входа на трибуны D 119-120, пропускают их после короткой беседы. Затем люди в полицейской форме спускаются к полю, а вход на него для них открывает еще один стюард.

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Оказавшись около рекламных щитов участники акции некоторое время что-то обсуждают. Начало акции в кадр не попало: камера в это время снимала опасный момент игры на другом конце поля. В общей сложности участники Pussy Riot провели на газоне около 30 секунд, троих задержали быстро, а еще одна активистка довольно долго бегала по полю и успела «дать пять».

Участники панк-группы Pussy Riot в форме сотрудников полиции выбежали на поле во время финального матча ЧМ-2018. Акция получила название «Милиционер вступает в игру». Из-за них игру пришлось прервать. Возбуждены административные дела.

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