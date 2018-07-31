Полиция снова задержала выбегавших на поле «Лужников» активистов Pussy Riot

Сотрудники правоохранительных органов снова задержали активистов Pussy Riot, прервавших финал чемпионата-мира по футболу на московском стадионе «Лужники». Об этом агентству ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Ольгу Пахтусову задержали при выходе из спецприемников, где они отбыли административный арест. Их сейчас доставили в отдел полиции «Лужники», — сказал он. Причина задержания неизвестна.

Во время финального матча мундиаля, прошедшем 15 июля в «Лужниках», четверо человек в форме сотрудников правопорядка выбежали на поле в начале второго тайма и стали здороваться с игроками. Им удалось провести на газоне 30 секунд. Матч был прерван. Акционеры преследовали цель «освобождения политзаключенных».

За эту акцию их арестовали на 15 суток по статье о грубом нарушении правил поведения на спортивных мероприятиях (часть 3 статьи 20.31 КоАП). Всем четверым в течение трех лет будет запрещено посещать зрительские трибуны в России.

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