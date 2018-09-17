Участница Pussy Riot опровергла новость о глухоте и слепоте Петра Верзилова

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина опровергла сообщение о том, что активист и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов ослеп, оглох и не ходит, передает РБК.

По ее словам, он видит и слышит, но диагноза пока нет.

О сильном ухудшении состояния здоровья Верзилова после того, как его перевезли на лечение в Берлин, сообщало агентство Reuters со ссылкой на двух друзей активиста.

Верзилов доставили в столичную клиническую больницу имени Бахрушиных в тяжелом состоянии 11 сентября. По возвращении домой из ресторана у него начались проблемы с речью. По словам его гражданской жены Вероники Никульшиной, он «не мог понять, как встать с кровати», и «не реагировал» на окружающих.

Врачи диагностировали у него предынсультное состояние. Они не нашли в его крови подозрительных веществ и заподозрили отравление лекарственными препаратами. Родные это предположение отвергают. 16 сентября его привезли на лечение в клинику в Берлине.

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