Верзилова впервые после госпитализации сняли на видео

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов приземлился в Берлине, куда его вывезли на лечение. Активиста уже доставили в больницу, передал «Ленте.ру» в воскресенье, 16 сентября, источник в правоохранительных органах. Его бывшая жена Надежда Толоконникова опубликовала в Facebook видеозапись из самолета.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее отмечалось, что врачи стабилизировали состояние Верзилова, чтобы его можно было выписать из реанимации, но у него все еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

Активиста госпитализировали 11 сентября, а 15-го он очнулся. Причины случившегося пока не называются. Родные говорят, что он мог отравиться лекарственными препаратами.

Верзилов приобрел популярность в конце 2000-х годов как участник «Войны», а затем как продюсер Pussy Riot. Во время процесса над группой активно занимался освещением дела.

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