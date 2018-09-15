Верзилов очнулся

Активист Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом агентству РИА Новости рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Она уточнила, что врачи пока оставили пациента в реанимации.

Случаем с Верзиловым займется врач из Германии. Он должен посмотреть результаты анализов и тогда уже будут точно понятны и вещества, и точнее будет сказан диагноз. Собеседница агентства отметила, что специалист из Германии, и пояснила, что пока не знает, приедет ли врач в Россию или сам Верзилов будет отправлен в Германию.

14 сентября сообщалось, что врачи не обнаружили к крови Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали сами. Медики заподозрили у пациента вертебро-базилярную недостаточность — предынсультное состояние.

Верзилову вызвали скорую помощь 11 сентября. По возвращении домой из ресторана у него начались проблемы с речью. По словам его гражданской жены Вероники Никульшиной, он «не мог понять, как встать с кровати», и «не реагировал» на окружающих.

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