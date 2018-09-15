Россия
 
Последние новости
РПЦ предупредила о кровопролитии в случае автокефалии УПЦ
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре
Монеточка пришла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
Россия назвала дезинформацией данные о связях Боширова и Петрова со спецслужбами
Госдеп США потратил 52 тысячи долларов на шторы
Доказана опасность ночной работы для здоровья
Китай бросил все силы на торговую войну
Фото «невидимого» автомобиля озадачило пользователей сети
Новости партнеров

Верзилов очнулся

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Верзилов

Активист Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом агентству РИА Новости рассказала участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Она уточнила, что врачи пока оставили пациента в реанимации.

Случаем с Верзиловым займется врач из Германии. Он должен посмотреть результаты анализов и тогда уже будут точно понятны и вещества, и точнее будет сказан диагноз. Собеседница агентства отметила, что специалист из Германии, и пояснила, что пока не знает, приедет ли врач в Россию или сам Верзилов будет отправлен в Германию.

14 сентября сообщалось, что врачи не обнаружили к крови Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали сами. Медики заподозрили у пациента вертебро-базилярную недостаточность — предынсультное состояние.

Верзилову вызвали скорую помощь 11 сентября. По возвращении домой из ресторана у него начались проблемы с речью. По словам его гражданской жены Вероники Никульшиной, он «не мог понять, как встать с кровати», и «не реагировал» на окружающих.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи не нашли в крови Верзилова подозрительных веществ
У активиста Pussy Riot Верзилова заподозрили отравление лекарствами
Участник Pussy Riot Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии
Другие материалы рубрики
Россия00:0113 сентября

Боли патриотов

Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
15:5514 сентября

Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»

15:0614 сентября

Представитель РПЦ назвал крест заменой документам

15:1614 сентября

Определено главное препятствие для счастья россиян

Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
14:5414 сентября

Машину из клипа Киркорова выставили на продажу 

18:3612 сентября

Дырявую крышу российской многоэтажки залатали предвыборными баннерами

14:3614 сентября

Мизулина назвала возможную причину уничтожения человечества

Россия00:0412 сентября

«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»

Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
14:0014 сентября

Патриарх Кирилл рассказал о второй попытке Константинополя расколоть РПЦ

09:4112 сентября

«Лидеры России» открыли клуб победителей на Эльбрусе

14:2214 сентября

Россиянка сломала шею ребенку во время массажа

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Представитель РПЦ назвал крест заменой документам
Определено главное препятствие для счастья россиян
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Мизулина назвала возможную причину уничтожения человечества
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
В США учительницу обвинили в совращении 14-летней школьницы
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Далай-лама выступил за Европу для европейцев
200 тонн парафина загорелись и попали на видео
«Тогда решили завершить это дело»
Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники
Азербайджан отрепетирует уничтожение армян в Карабахе
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Раскрыто значение России для обороноспособности Украины
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Банк России пообещал защитить доллары россиян
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Банк России поддержал рубль
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Над строителем Алабяно-Балтийского тоннеля нависла угроза экстрадиции в Россию
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Выявлен простой способ прожить дольше
Названы препятствующие старению мозга продукты
Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины
В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»
Все материалы
Спорт
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Российский теннисист раскритиковал в одиночку кричавшего «Россия!» болельщика
Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
На главную цель «Барселоны» повесили 75-миллионный ценник
Описан худший момент Месси в сборной Аргентины
Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде
Все материалы
Культура
Эй, Арнольд
Кино недели: «Хищник» без Шварца, вестерн без героев, Кассель без Беллуччи
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа самая популярная примета российских туристов
Раскрыт секрет отельных мини-баров
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
SpaceX выбрала первого космического туриста
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
«Рыбий педикюр» лишил австралийку всех пальцев на ноге
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Мошенник имитировал синдром Дауна ради прикосновений сиделок
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Обезображенному охотнику пересадили новое лицо
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Все материалы