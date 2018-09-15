Активиста Pussy Riot Верзилова вывезут из России

Родные активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова отправят его на лечение в Берлин. Информацию об этом подтвердила РБК его девушка Вероника Никульшина.

«Это будет сделано сегодня вечером. Динамика [его состояния] положительная», — сказала она.

По данным Telegram-канала 112, врачам удалось стабилизировать состояние Верзилова, чтобы его можно было выписать из реанимации в ближайшее время. Однако у активиста все еще сохраняются галлюцинации и острое полиморфное психотическое расстройство.

В ночь на субботу, 15 сентября, стало известно, что он очнулся.

Верзилов экстренно поступил в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября, по возвращении из ресторана у него начались проблемы с речью и взаимодействием с окружающей действительностью. Сначала врачи подозревали у него отравление лекарственными препаратами, однако затем изменили диагноз на вертебро-базилярную недостаточность.

Активист приобрел популярность в конце 2000-х годов как участник арт-группы «Война», а затем как продюсер Pussy Riot. Во время процесса над группой активно занимался освещением дела. Был женат на участнице Pussy Riot Надежде Толоконниковой.

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