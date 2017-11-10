Хлоя Севиньи с дубинкой поставила на колени Pussy Riot

Российская группа Pussy Riot выпустила клип на трек Police State. Видео опубликовано на YouTube-канале wearepussyriot.

В ролике снялась американская актриса Хлоя Севиньи. По сюжету она в полицейской форме с дубинкой нападает на героинь клипа, одетых в балаклавы, ставит одну из них на колени, а после этого избивает плюшевого мишку.

В 2012 году панк-рок группа Pussy Riot несанкционированно спела в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый «панк-молебен». После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2012 года Мосгорсуд заменил наказание для Самуцевич на условное и освободил ее в зале заседаний. Алехина и Толоконникова вышли на свободу по амнистии в конце 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения.