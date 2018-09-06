Пользователи PornHub обсудили Иисуса, политику и «киноляпы»

Британский журналист Мик Райт опубликовал материал, посвященный комментариям на порносайте PornHub. Он обратил внимание, что пользователи обсуждают под роликами политику, шутят и находят «киноляпы».

Райт показал одной из актрис комментарии к ее видео: в треде из 35 сообщений пользователи пишут об Иисусе и даже приводят полный текст молитвы на латыни. Девушка призналась, что не читала комментарии раньше и удивилась увиденному.

Журналист пишет, что чаще всего комментаторы обсуждают не постельные сцены, а декорации и пробелы в сюжете. «Этот парень доставлял пиццу час. Большинство пиццерий, которые я знаю, предлагают за это бесплатную пиццу. Она должна позвонить и пожаловаться», — пишет пользователь под ником OGtan.

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Райт вспоминает о специальном разделе на сайте Reddit, посвященном смешным комментариям с PornHub. На него подписаны больше 230 тысяч человек.

Представители порносайта на вопрос о том, как они относятся ко всей этой истории, ответили, что раздел комментариев — популярный канал для взаимодействия пользователей друг с другом и с авторами видео.

Пользователи PornHub иногда находят и поддержку в комментариях. В октябре 2017 года посетитель сайта с ником dddasss пожаловался на депрессию в комментариях к взрослому видео и неожиданно встретил понимание со стороны других зрителей.

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