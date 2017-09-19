Pornhub предложил Дурову премиум аккаунт для решения проблем с женщинами

Российское подразделение PornHub предложило старшему брату основателя Telegram Павла Дурова Николаю премиум аккаунт на порносайте. Сообщение появилось в группе компании во «ВКонтакте».

«Николай Дуров, во избежание подобных проблем, готовы подарить премиум на Pornhub», — заявили в администрации паблика, судя по всему, намекая на конфликт из-за женщины, произошедший между братьями Дуровыми и бывшим техническим директором «ВКонтакте» Антоном Розенбергом.

В комментариях под постом подписчики группы похвалили PornHub за «достойный троллинг» и в шутку заметили, что старший Дуров, возможно, заинтересуется роликами с участием кошек. «Ну какое порно, ну вы что. Николай же кот, и у него лапки», — посмеялись они.

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18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом и его братом Николаем, с которым дружил с детства. По его словам, он занимал пост технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram. Он утверждает, что отношения между ним и братьями разладились из-за ухаживаний Николая за его женой. После этого Розенберга уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Мужчина утверждает, что это было сделано незаконно, и пытается оспорить решение. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением шизофрении. «Много дичи», — подытожил он.