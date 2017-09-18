Бывший сотрудник «ВКонтакте» обвинил Дурова в предательстве из-за женщины

Бывший технический директор «ВКонтакте» и бывший директор особых направлений Telegram Антон Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал о конфликте с основателями соцсети и мессенджера Павлом и Николаем Дуровыми.

По словам Розенберга, он с детства был знаком с семьей Дуровых и был приглашен во «ВКонтакте» на первом этапе проекта. В последствии он занял пост технического директора социальной сети, а затем вслед за Павлом перешел работать в Telegram. Как утверждает Розенберг, в январе 2017-го у него произошел конфликт с Николаем, который, несмотря на 25 лет дружбы и совместную работу, тайно ухаживал за его женой.

«Эти предательство, подлость и лицемерие были для меня невыразимой дичью, и я, естественно, тут же сказал Николаю все, что по этому поводу думаю», — отмечает бывший техдиректор «ВКонтакте».

Через некоторое время Розенберг без компенсации был уволен из Telegram из-за 19 прогулов. Он попытался оспорить увольнение в суде, но получил иск на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны от подконтрольного, по его словам, Павлу Дурову ООО «Телеграф». Розенберг пишет, что

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил Tjournal «ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в этом ООО [«Телеграф»] или иных российских компаниях». В ответ на это Розенберг сообщил, что узнал о том, что в данный ООО «Телеграф» пытаются закрыть, а большинство сотрудников переводят на офшорную компанию.