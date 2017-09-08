Дуров заявил о готовности преступить закон США ради тайны переписки в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что вопреки американским запретам на разглашение информации продолжит защищать тайну переписки пользователей сервиса. Об этом он написал в своем Telegram-канале Durov's Channel.

«Я знаю, что однажды это может вызвать неприятности, как это случалось в прошлом, когда я жил в России. Но это единственный для меня способ продолжать жить, ни о чем не сожалея, ни сейчас, ни в потом», — пишет Дуров.

Он замечает, что случаи, когда давление со стороны властей США на IT-компании приобретают огласку, редки. Дуров пишет, что «ориентированные на неприкосновенность частной жизни» компании в США замалчивают информацию о давлении на них со стороны государства.