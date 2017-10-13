Впавший в депрессию пользователь PornHub нашел поддержку среди любителей порно

Посетитель крупнейшего порносайта PornHub с ником dddasss пожаловался на депрессию в комментариях к взрослому видео и неожиданно встретил понимание со стороны других зрителей. «Ребят, я не знаю, что со мной происходит, но с недавних пор у меня началась жуткая депрессия. Я не шучу, мне действительно нужна помощь», — заявил он.

dddasss также отметил, что видимых причин для депрессии нет: по словам 18-летнего любителя порнографии, у него любящая семья, отличные друзья и хорошие оценки. «Но у меня почему-то чертова депрессия», — возмутился молодой человек.

Пользователи наперебой принялись его утешать и посоветовали обратиться к врачу. «Я оказался в похожей ситуации, мужик. Самым сложным для меня было просить помощи, но это сохранило мне жизнь. Удачи тебе», — написал один из комментаторов.

Многие также начали делиться с dddasss историями о трудных периодах из своей жизни. «Ты не одинок, братан. Тут многие переживают то же самое», — поддержали они молодого человека и принялись активно убеждать его обратиться за помощью к друзьям или родственникам.