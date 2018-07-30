Российский блогер возглавил рейтинг «самых горячих видео в России» на Pornhub

Выпуск шоу Стаса Давыдова «This is хорошо» под номером 666, посвященный обзору смешных порнографических роликов, выбился на первое место на Pornhub в разделе «Самые горячие порновидео в России».

Команда проекта самостоятельно разместила ролик на сайте для взрослых, о чем Давыдов предупредил зрителей в отцензурированной версии, опубликованной на YouTube. В ней основную часть ролика составляет белый шум. Эта версия набрала более 500 тысяч просмотров.

«This is хорошо» — видеоблог с обзорами смешных видеороликов в интернете. Помимо Давыдова, в проекте заняты еще пять человек. За восемь лет существования канала на YouTube видео «This is хорошо» в общей сложности набрали более 1,3 миллиарда просмотров.

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