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Отец обнаружил длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне

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Новозеландец в ноутбуке своего сына обнаружил в истории интернет-браузера множество страниц сайта PornHub. Не зная, как поступить в такой ситуации, он поспешил обратиться за советом к пользователям Facebook. На пост обратило внимание издание The New Zealand Herald.

Отец подростка поднял тревогу, когда понял, что его сын смотрит порно регулярно. Он пожаловался на поведение ребенка подписчикам. «Вот что плохого в технологиях! Просто посмотрите на историю 13-летнего мальчика, гребаный ад! Есть среди ваших мальчиков кто-то настолько же плохой? Этот список длится годами», — написал он. В финале новозеландец спросил: «Неужели это нормально для каждого человека, у которого есть гаджет?»

Пост мужчина сопроводил скриншотом, где было видно, что за один день его сын просмотрел не менее восьми различных роликов, включая секс-видео с участием Шакиры, Рианны и Ники Минаж.

Многие родители поспешили поддержать мужчину. Один из комментаторов заявил, что его 11-летняя дочь нашла в сети порно и посмотрела его, как только кто-то в школе рассказал ей о его существовании. Некоторые выразили обеспокоенность психологическим состоянием сына автора поста. По их мнению, страсть подростка к эротическим видео может испортить ему будущие отношения.

Один из подписчиков заявил, что влияние порнографии на нынешних мальчиков столь велико, что в будущем он специально заведет чат со своей дочерью, где она могла бы с ним обсудить любую ситуацию, в которой она почувствует себя некомфортно.

Детский и семейный психолог Дэвид Стеббинг (David Stebbing) в комментарии The New Zealand Herald отметил, что увеличение доступа детей к порнографии действительно меняет сексуальное поведение подростков и может исказить их представление об отношениях.

В апреле организация Culture Reframed опубликовала исследование о растущей зависимости подростков от эротического контента. Тогда сообщалось, что средний возраст ознакомления с порно приблизился к 11 годам.

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