PornHub вывел русское порно в топы в честь футбольных побед

Порносайт PornHub поставил российские видеоролики на первое место в выдаче в честь победы российской сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом администрация портала заявила в официальном Twitter-аккаунте.

«В честь сегодняшней победы, категория "Русское" сейчас на первом месте на PornHub», — сообщалось в публикации. Текст сопровождался официальным хештегом мирового первенства, эмодзи в виде кубка и скриншотом сайта.

Пользователи пришли в восторг от идеи администрации сервиса. Твит оценили более двух тысяч пользователей со всего мира. Комментаторы предлагали сотрудникам сайта обратиться к футбольной тематике, чтобы добиться большей популярности. «Туда теперь фоточку Акинфеева и Дзюбы надо вставить, больше зайдет», — предложила русскоязычная подписчица. «Где Забивака?!» — удивился пользователь из США.

Один из комментаторов посчитал, что PornHub поступает несправедливо, празднуя лишь победу россиян. «Вы сделали мой день, но что насчет Хорватии», — обратился он к администрации портала. Вопрос остался без ответа.

Некоторые пытались выяснить, кто изображен на фото. Один из комментаторов уточнил, что знает девушку на заставке категории (ею оказалась порноактриса российского происхождения, известная под псевдонимом Джина Джексон).

1 июля сборная России одержала победу над командой Испании в рамках 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале турнира россияне встретятся с командой Хорватии.

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