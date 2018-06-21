Порнозвезда-фанатка исчезла с сайта Первого канала

Изображение порнозвезды Натальи Немчиновой, ранее использованное Первым каналом в рекламе прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу, исчезло с сайта. На замену фотографии болельщицы обратил внимание Twitter-аккаунт ресурса «Двач».

«Первый канал поменял русскую порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку», — говорится в твите со скриншотами сайта канала.

На скриншотах видно, что Наталью Немчинову сменила другая девушка. Она также носит кокошник, а на ее щеке нарисовано сердце в цветах российского триколора.

Ранее стало известно, что российская болельщица, попавшая в объективы фотографов всего мира, оказалась актрисой порнографических фильмов. Пользователи сети идентифицировали ее по паспорту болельщика, который попал в кадр во время матча между сборными России и Египта 19 июня.

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