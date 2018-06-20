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Названы самые красивые спутницы футболистов на ЧМ

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Вероника Ерохина

Британское издание Daily Mail выбрало самых красивых девушек и жен футболистов, приехавших в Россию поддержать своих мужчин во время ЧМ.

Первой в списке оказалась Вероника Ерохина — жена российского полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Александра Ерохина. Журналисты заметили, что она всегда приходит на матчи мужа в одежде цветов национального флага.

За ней следует модель Александра Иварсдоттир — девушка игрока сборной Исландии полузащитника Гильфи Сигурдссона, в 2008 году победившая в конкурсе «Мисс Исландия».

Публикация от @alexandrahelga

Кэрол Кабрино — жена бразильского центрального защитника клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Маркоса Аоас Корреа, более известного как Маркиньос. Кабрино приехала на чемпионат мира вместе с мужем и дочерью.

Бизнесвумен Ларисса Перейра Фирмино приехала с мужем Роберто Фирмино — нападающим клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.

В список попала и Майя Нильссон Линделеф — жена шведского защитника Виктора Линделефа, также играющего в английском «Манчестер Юнайтед».

Нападающий британского «Лестер Сити» и национальной сборной Джейми Варди взял с собой жену Ребеку Варди и дочь Софию.

Из Польши вместе с мужем прилетела Доминика Гросицка. Ее супруг Камиль Гросицкий — нападающий клуба «Халл Сити» и сборной Польши.

В списке есть и девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес.

Еще один португальский футболист — защитник клуба «Саутгемптон» Седрик Суареш — пригласил свою девушку Филипе Брандау поддержать его во время турнира.

Ранее в июне издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата мира в Москве. Журналисты увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран.

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