Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных

Эксперты моды подсчитали число животных, которых убили ради создания кожаных вещей для Виктории Бекхэм. Об этом сообщает The Sun.

По словам певицы и дизайнера, в ее гардеробе нет ни одной вещи из натурального меха. Зато на изготовление ее обуви и аксессуаров пошло огромное количество кожи различных зверей. Так, число туфель и сумок Бекхэм свидетельствует об истреблении 130 крокодилов, 43 страусов, 780 ягнят и 600 телят.

Более того, Виктория Бекхэм — поклонница вещей из кожи экзотических животных. По данным издания, 313 ящериц, 16 бизонов и 63 козла пошли на ее куртки, пальто, юбки, перчатки, ремни и прочее.

В коллекции Виктории Бекхэм есть также сумка Quincy bag ее собственного бренда Victoria Beckham, изготовленная из питона, и объемная косметичка из змеиной кожи.

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В марте Виктория Бекхэм пришла на выставку дизайнера Мартина Маржелы в клетчатом наряде, напоминающем хозяйственную сумку челнока. Бывшую участницу группы Spice Girls сфотографировали в Париже у Музея декоративного искусства в длинном платье-шотландке фиолетовых оттенков.

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