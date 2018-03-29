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Виктория Бекхэм напомнила миру о клетчатой сумке из 90-х

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхем пришла на выставку дизайнера Мартина Маржелы в клетчатом наряде, напоминающем хозяйственную сумку челнока. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшую участницу группы Spice Girls сфотографировали в Париже у Музея декоративного искусства в длинном платье-шотландке фиолетовых оттенков.

43-летняя Бекхем дополнила образ бордовой сумкой, сапогами в тон и солнечными очками.

В феврале жену британского принца Уильяма Кейт Миддлтон сфотографировали на приеме в Букингемском дворце в платье Erdem с рюшами. Прием, устроенный по инициативе Кейт и супруги принца Эдварда графини Софи в Букингемском дворце для деятелей моды и журналистов, был посвящен открытию выставки Commonwealth Fashion Exchange.

На встречу с модным редактором Анной Винтур, супермоделью Наоми Кэмпбелл, дизайнером Стеллой Маккартни и другими известными людьми из fashion-мира герцогиня Кембриджская надела платье средней длины с рюшами и с принтом в виде розочек от дизайнера турецкого происхождения Эрдема Моралиоглу (бренд Erdem). Эксперты моды назвали ее одеяние «бабушкиным халатиком».

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