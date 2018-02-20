Кейт Миддлтон явилась во дворец в «бабушкином халатике»

Беременная Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, надела на прием в Букингемском дворце платье Erdem с рюшами, сообщает Metro.
Прием, устроенный по инициативе Кейт и супруги принца Эдварда графини Софи в Букингемском дворце для деятелей моды и журналистов, был посвящен открытию выставки Commonwealth Fashion Exchange. На встречу с модным редактором Анной Винтур, супермоделью Наоми Кэмпбелл, дизайнером Стеллой Маккартни и другими известными людьми из fashion-мира герцогиня Кембриджская надела платье средней длины с рюшами и с принтом в виде розочек от дизайнера турецкого происхождения Эрдема Моралиоглу (бренд Erdem). Эксперты моды назвали ее одеяние «бабушкиным халатиком».
В феврале 2018 года Кейт Миддлтон выбрала для появления на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA украшения с крупными изумрудами. Беременная Кейт надела зеленое вечернее платье с V-образным декольте от дизайнера Дженни Пэкхем, дополнив его вечерней парюрой (комплектом драгоценностей) с бриллиантами и изумрудами огранки эмеральд. В состав парюры входят серьги-шандельеры со съемными подвесками, массивное колье, браслет и кольцо. Ранее Кейт уже появлялась в похожих серьгах в 2014 году.