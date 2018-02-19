Кейт Миддлтон потрясла публику гигантскими изумрудами

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выбрала для появления на красной дорожке украшения с крупными изумрудами, сообщает Mirror.

Беременная Кейт надела зеленое вечернее платье с V-образным декольте от дизайнера Дженни Пэкхем, дополнив его вечерней парюрой (комплектом драгоценностей) с бриллиантами и изумрудами огранки эмеральд. В состав парюры входят серьги-шандельеры со съемными подвесками, массивное колье, браслет и кольцо. Ранее Кейт уже появлялась в похожих серьгах в 2014 году.

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В феврале 2018 года британские модные издания раскрыли секрет вечерней прически Кейт Миддлтон. Для того, чтобы сохранять элегантный пучок волос на затылке в порядке, герцогиня Кембриджская использует тонкие сетки для прически в тон волос, почти незаметные со стороны. Сетка не позволяет отдельным волоскам выбиваться из пучка. С подобной прической супруга принца Уильяма присутствовала, в частности, на официальных приемах во время своего визита в Швецию вместе с мужем в январе 2018 года.

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