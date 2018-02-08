Кейт Миддлтон надела недорогое пальто и застряла в решетке

Жена британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выбрала для визита в Эссекс синее короткое пальто модели Ellory марки Goat, сообщает Mirror.

Кейт уже в пятый раз появилась в этом пальто с бантом у воротника на официальном мероприятии. Стоимость модели — 460 долларов. Наряд герцогиня дополнила замшевыми лодочками. Тонкий каблук-шпилька одной из туфель застрял в сливной решетке тротуара, но герцогиня смогла высвободиться без посторонней помощи.

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В январе 2018 года герцогиня Кейт надела для встречи с шведской кронпринцессой Викторией платье британского бренда Erdem от дизайнера Эрдема Моралиоглу. Встреча принца Уильяма, внука Елизаветы II, и его супруги Кейт с кронпринцессой Викторией и ее супругом принцем Дэниелом прошла в резиденции британского посла в Стокгольме. Беременная герцогиня Кембриджская надела полностью закрытое платье с воротом-стойкой, с длинными рукавами и юбкой в пол из атласа оливкового цвета с цветочным принтом. Наряд вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей, один из них назвал платье «отстоем».

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