Платье Кейт Миддлтон назвали отстоем

Жена принца Уильяма герцогиня Кейт надела для встречи с шведской кронпринцессой Викторией платье британского бренда Erdem от дизайнера Эрдема Моралиоглу. Об этом сообщает Footwear News.

Встреча принца Уильяма, внука Елизаветы II, и его супруги Кейт с кронпринцессой Викторией и ее супругом принцем Дэниелом прошла в резиденции британского посла в Стокгольме. Беременная герцогиня Кембриджская надела полностью закрытое платье с воротом-стойкой, с длинными рукавами и юбкой в пол из атласа оливкового цвета с цветочным принтом, тогда как кронпринцесса выбрала черное коктейльное платье чуть ниже колена с V-образным декольте и открытым плечом. Мужчины, как предписывал дресс-код мероприятия black tie, были в смокингах и галстуках-бабочках.

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Фотография двух пар была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца (резиденции британской королевской семьи), где наряд Кейт вызвал недоумение пользователей. «Извините, но что это на Кейт? — написал юзер Treggie. — Ужасный цвет. И невозможно было бы больше задрапироваться даже если очень постараться. Кейт, вы прекрасны, носите что-то более достойное будущей королевы». Odrey8681 назвал наряд «отстоем», orbawalsh заявил, что «это платье ни о чем».

В январе 2018 года Кейт Миддлтон появилась на публике в голубом пальто и платье люксовой марки одежды для беременных Seraphine. Ранее для официальных визитов она выбирала верхнюю одежду обычных марок, но на текущем сроке беременности предпочла особый покрой. На сайте производителя отметили выбор герцогини и предложили покупательницам повторить ее образ.

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