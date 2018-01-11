Беременная Кейт Миддлтон умилила соцсети поношенным платьем

Герцогиня Кембриджская Кейт совершила первый официальный визит в 2018 году, сообщает Footwear News.

Герцогиня посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала классическое двубортное пальто премиальной марки Hobbs, платье для будущих матерей марки Seraphine и туфли-лодочки Jimmy Choo из замши синего цвета на каблуке средней высоты.

Фото: Eddie Mulholland / AP 1 /2

Эти туфли и платье с абстрактным принтом в синих тонах герцогиня носит уже не первый год: так, во время своей второй беременности в 2015 году Кейт Миддлтон надевала их для официальных визитов. Этот факт отметили пользователи Twitter, найдя очень трогательным экономное отношение герцогини к семейному и государственному бюджету.

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Ранее сообщалось, что невеста британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага. Вместе с женихом она приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов стерлингоов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

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