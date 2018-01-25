Кейт Миддлтон перешла на одежду для беременных

Герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон), супруга внука Елизаветы II принца Уильяма, появилась на публике в пальто для беременных, сообщает The Telegraph.

Во время визита в клинику Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute Кейт была одета в голубое пальто и платье люксовой марки одежды для беременных Seraphine. Ранее для официальных визитов она выбирала верхнюю одежду обычных марок, но на текущем сроке беременности предпочла особый покрой.

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На сайте производителя уже отметили выбор герцогини и предложили покупательницам повторить ее образ. Пальто и платье продаются по цене 235 и 85 фунтов стерлингов (335 и 120 долларов) соответственно.

Ранее сообщалось, что Миддлтон посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала классическое двубортное пальто премиальной марки Hobbs и туфли-лодочки Jimmy Choo из замши синего цвета на каблуке средней высоты.

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