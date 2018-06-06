Сумки дизайнера-самоубийцы разлетелись за несколько часов

Покупатели раскупили сумки Frances Valentine дизайнера Кейт Спейд в течение нескольких часов после новости о ее самоубийстве, сообщает Daily Mail.

В числе распроданных моделей в интернет-магазине бренда Kate Spade оказались: 375-долларовая сумка с наплечным ремнем из кожи vachetta, сумка-корзинка стоимостью 295 долларов и холщовая сумка за 245 долларов.

Поклонники разобрали даже недорогие аксессуары, такие как винный мешок, серьги, лотки для домашних животных, солнечные очки, кошельки и косметички.

Во вторник, 5 июня, приходящая уборщица обнаружила тело Спейд в ее нью-йоркской квартире. По данным сотрудников полиции, 55-летний модельер предварительно оставила прощальную записку. Спейд была замужем за Эндрю Спейдом, братом американского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд открыла свой бренд вместе с мужем в 1993 году. Компания специализировалась на производстве женских сумок, одежды и аксессуаров. Первый бутик марки появился в 1996 году, в 2004-м компания начала выпускать товары для дома. В 1999 году 56 процентов акций компании приобрела сеть универмагов Neiman Marcus. В 2016 году Спейд запустила линию люксовой обуви и сумок Frances Valentine, и уже через год доход бренда составил 2,4 миллиона долларов.

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