Хакеры объявили охоту на футбольных фанатов

Разработчики антивирусного ПО ESET предупредили любителей футбола об опасностях, которые скрываются в тематических сайтах и мобильных приложениях. Об этом эксперты рассказали в блоге компании.

По словам специалистов, основные киберугрозы скрываются в видеосервисах, на которых мошенники обещают транслировать футбольные матчи, однако в действительности перенаправляют пользователя на фишинговые сайты. На одной из таких страниц фанатам предлагают «ценные призы» за заполнение анкеты. Злоумышленники уверяют, что за один опрос юзер может получить iPhone X или Macbook: достаточно лишь ответить на вопросы и отправить один доллар. Деньги до мошенников не дойдут, зато они получат данные от банковской карты жертвы.

Похожую схему также проворачивают мошенники, чтобы подписать пользователей на платные СМС-сервисы. После заполнения анкеты они просят жертву ввести номер мобильного телефона и другие личные данные, после чего с мобильного счета юзера начнут списываться деньги.

Также эксперты обнаружили вредоносные коды, встроенные в видеоплееры на пиратских сайтах с трансляциями матчей. Пользователи могут заразиться вирусом, посещая подобные страницы, в результате чего злоумышленники будут постоянно атаковать их спамом.

Кроме того, исследователи нашли множество сайтов, которые используют мощности жертвы для добычи криптовалюты через браузер. Причем схема работает даже на мобильных устройствах.

Чтобы защититься от подобных угроз, эксперты советуют устанавливать на компьютеры и смартфоны антивирусное ПО, а также игнорировать сомнительные предложения с розыгрышами и посещать только проверенные сайты.

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