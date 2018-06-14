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«Лаборатория Касперского» разорвала связи с европейскими спецслужбами

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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил о заморозке сотрудничества с европейскими правоохранительными органами. В своем Instagram-аккаунте он обвинил Европарламент в попустительстве хакерам.

«Мы защищали Евросоюз 20 лет, работая с правоохранительными органами, что привело к многочисленным арестам киберпреступников. Основываясь на сегодняшнем беспрецедентном бездоказательном решении Европарламента, мы вынуждены заморозить наше сотрудничество с правоохранителями ЕС, включая Европол», — написал Касперский в подписи к фотографии. На снимке значилась надпись: «Решение Европарламента приветствует кибепреступность в Европе».

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of cybecriminals. Based upon today’s unprecedented, zero-evidence decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with LE organizations including Europol & #NoMoreRansom

Фото опубликовано @e_kaspersky

Таким образом Касперский отреагировал на принятие в Европарламенте резолюции о киберзащите. В этом документе утверждается, что Россия совершала «злонамеренные атаки на критическую инфраструктуру ЕС».

Также в резолюции содержатся обвинения государства в кибершпионаже и массовой слежке за гражданами европейских стран, дезинформационных кампаниях и захватах интернет-доступа, включая распространение вирусов WannaCry и NotPetya. Помимо российской стороны, в числе преступников упомянуты Китай и Северная Корея.

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