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Российских хакеров обвинили в заражении миллионов роутеров по всему миру

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Национальный центр по кибербезопасности Великобритании, ФБР и Министерство внутренней безопасности США выступили с совместным заявлением, в котором возложили на хакеров, связанных с правительством России, ответственность за взлом миллионов роутеров по всему миру. Представителей спецслужб цитирует Politico.

Атаки велись в целях шпионажа или кражи интеллектуальной собственности, сообщают должностные лица разведывательных служб Великобритании и США. По их версии, хакеры пытались заразить миллионы устройств, чтобы подготовить плацдарм для «разрушительных атак, если напряженность будет возрастать». Насколько успешными оказались атаки, представители двух стран не уточнили.

«Как только вы завладели маршрутизатором, вы владеете трафиком, проходящим через этот маршрутизатор», — пояснила помощник секретаря по вопросам кибербезопасности и коммуникаций Великобритании Жанетт Манфра. По ее словам, один из способов, с помощью которых злоумышленники получают доступ к устройствам, — это недавно выявленная ошибка в сетевом программном обеспечении компании Cisco.

Исследователи Cisco считают, что российские хакеры могут использовать уязвимость для доступа к критической инфраструктуре, сообщает Politico.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс заявил, что Вашингтон примет ряд мер в ответ на атаки.

Отмечается, что в феврале разведка США вместе с союзниками обвинила Москву в организации атаки NotPetya, которая в 2017 году нарушила работу инфраструктуры на Украине: сбои произошли в Центральном банке Украины, главном аэропорту Киева и на Чернобыльской атомной электростанции. При этом опасное ПО распространилось и среди российских предприятий. Белый дом назвал ее «самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в ​​истории».

США неоднократно обвиняли Россию в причастности к кибернападениям, в частности, на сервера Демократической партии в преддверии президентских выборов. Руками хакеров российские власти хотели повлиять на исход президентской гонки и помочь Дональду Трампу победить на выборах. Высказывались и подозрения, что Россия также могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что США постоянно вмешиваются в выборы в России.

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