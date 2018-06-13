Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней

Киберпреступники взломали страницу жертвы крушения самолета A321 над Синайским полуостровом и опубликовали фейковый пост от ее имени. Как сообщает портал ANTI-MALWARE, в нем катастрофа называлась спецоперацией СБУ.

На странице Татьяны Громовой, которая погибла в авиакатастрофе в 2015 году, появилась следующая запись: «Друзья, наконец-то я могу вам признаться: главный пассажир жив!!! Это была спецоперация СБУ!!! Связь террориста с российскими кураторами уже установлена, ждите новостей!!». Публикация сопровождалась смайликами и хештегами family (семья — прим. «Ленты.ру).

«Главным пассажиром» самолета, потерпевшего крушение над Синайским полуостровом, в соцсетях называли 10-месячную Дарину Громову, фотографию которой мать опубликовала перед вылетом. Представители «ВКонтакте» удалили издевательский пост и ограничили доступ к странице Татьяны Громовой: теперь полный доступ к ее профилю имеют только люди из списка друзей.

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Упоминаемая «спецоперация СБУ», очевидно, является отсылкой к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко, которую контролировали спецслужбы Украины.

Семья Громовых находилась на борту самолета, летевшего 31 октября 2015 года из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Во время рейса на борту лайнера произошел взрыв. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная на территории России террористическая группировка «Исламское государство».

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