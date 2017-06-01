Прокуратура Чечни потребовала заблокировать сайт Charlie Hebdo

Прокуратура Шалинского района Чечни потребовала ограничить доступ на территории России к порталу французской сатирической газеты Charlie Hebdo. Об этом говорится на сайте надзорного органа.

В сообщении отмечается, что прокуратура подала исковое заявление в Ленинский районный суд Грозного с требованием заблокировать ресурс, на котором размещаются материалы, «преследующие цель оскорбить религиозные чувства верующих».

«Их [материалов журнала] распространение может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды», — говорится на сайте прокуратуры.

В ноябре 2015 года Ленинский районный суд города Грозного запретил микроблог французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Twitter на территории России.

Провокационные карикатуры Charlie Hebdo не раз подвергали критике российские политики и общественники. Twitter еженедельника запретили после того, как на его страницах были опубликованы изображения, связанные с катастрофой российского пассажирского лайнера А321, которая произошла 31 октября 2015 года в Египте. Ответственность за это взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Исламское государство».

Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сотрудников Charlie Hebdo «тварями, мразями и бесполыми существами» и осудил «издевательства над болью родных и близких».