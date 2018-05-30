Российский журналист Аркадий Бабченко оказался жив. Он объявился на конференции Службы безопасности Украины (СБУ).
«Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал», — объявил глава СБУ перед тем, как журналист предстал перед публикой.
В спецслужбе заявили, что были осведомлены о том, что на журналиста готовилось покушение. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией.
В ходе пресс-конференции он принес всем извинения, в том числе своей жене.
«Службой было принято решение о проведении оперативной комбинации, благодаря которой нам удалось собрать неопровержимые доказательства террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины», — говорится в Twitter СБУ.
В среду, 30 мая, официальный представитель полиции Киева Оксана Блищик и спикер полиции Украины Ярослав Тракал подтвердили факт смерти Аркадия Бабченко. Позднее в полиции также рассказали о гильзах, которые якобы были на месте преступления.