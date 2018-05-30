Песков назвал Украину опасным местом для журналистов

Украина в последнее время становится опасным местом для работы журналистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 30 мая.

«Мы знаем, что там гибнет много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации», — сказал Песков.

Ранее в среду в Кремле осудили убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

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Журналист Аркадий Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры вечером 29 мая. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На месте убийства обнаружили три гильзы от пистолета Макарова.

В Киеве в качестве основных рассматривают две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

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