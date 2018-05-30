Бабченко застрелили из пистолета Макарова

На месте убийства российского журналиста Аркадия Бабченко обнаружены три гильзы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 миллиметров под Макаров», — рассказали в полиции.
Кроме того, подтвердилась информация, что убийца выстрелил трижды в спину журналиста. Источник ТСН.uа в правоохранительных органах отметил, что пули могли попасть в легкие и сердце.
Бабченко был застрелен в подъезде собственного дома 29 мая. Его обнаружила жена, услышавшая хлопки. Журналист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Украинские и российские правоохранительные органы завели уголовные дела по факту убийства. В Киеве в качестве основных рассматривают две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко.