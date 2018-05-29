Полиция показала фото предполагаемого убийцы журналиста Бабченко

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин опубликовал фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко.

На изображении указан возраст и рост предполагаемого убийцы. Отмечается, что ему около 40-45 лет, рост — 175-180 сантиметров.

Аброськин отметил, что на месте происшествия сейчас работает оперативная группа. Следователи ищут свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

Журналист Аркадий Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве вечером 29 мая. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко, основная версия убийства — профессиональная деятельность.

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