Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили в Киеве. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», — написал Муждабаев.

По словам корреспондента радио «Громадьске» Ирины Ромалийской, журналист погиб. Она отметила, что эту информацию подтвердил советник главы МВД Украины депутат Геращенко.

По словам главы пресс-службы нацполиции Киева Оксаны Блищик, нападение произошло в Днепровском районе Киева. В полицию позвонила женщина, которая обнаружила Бабченко в крови. Он умер в машине скорой помощи от ранений.

Аркадий Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Он работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце», «Новой газете», сотрудничал с «Первым каналом» и ТВЦ.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что решил покинуть Россию из-за поступавших в его адрес угроз. Он переехал в Прагу, затем, в июле 2017 года, жил в Израиле. С августа 2017-го по май 2018 года — в Киеве.