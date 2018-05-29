Появились подробности убийства журналиста Бабченко

Основная версия убийства российского журналиста Аркадия Бабченко — его профессиональная деятельность. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киеве Андрея Крищенко.

При этом он отметил, что пока рано говорить о более конкретных версиях. Следователи также выясняют, мог ли быть причиной убийства конфликт с участием журналиста.

Крищенко рассказал, что в Аркадия Бабченко было произведено несколько выстрелов. Он умер в карете скорой помощи.

По словам начальника главка, о произошедшем сообщила жена журналиста. Ввиду психологического состояния она пока показаний не дает.

Украинский народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры. «В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в Аркадия Бабченко», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Журналист Айдар Муждабаев рассказал в комментарии изданию «Украинская правда», что Бабченко возвращался домой из магазина и при входе в квартиру его застрелили. Жена журналиста находилась в этот момент в ванной комнате.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Аркадия Бабченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

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