Кремль отреагировал на убийство Бабченко в Киеве

В Кремле осудили убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Убийство журналиста назвали трагедией. «У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», — сказал Песков.

«Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит», — сказал он.

В Кремле призвали к жесткой международной реакции, которая «сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации».

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Журналист Аркадий Бабченко был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве вечером 29 мая. Журналист скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На месте убийства обнаружили три гильзы от пистолета Макарова.

В Киеве в качестве основных рассматривают две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Обнародован фоторобот подозреваемого в убийстве.

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