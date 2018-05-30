Задержан исполнитель «убийства» Аркадия Бабченко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщается в Twitter-аккаунте (СБУ) со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.

В СБУ подчеркнули, что задержанный — гражданин Украины Г., завербованный российскими спецслужбами. СБУ утверждает, что для убийства журналиста он нанял бывшего участника АТО, пообещав вознаграждение в 40 тысяч долларов.

В то же время Бабченко оказался жив. Он появился на пресс-конференции в присутствии главы СБУ, где было объявлено, что журналист тайно участвовал в спецоперации, о которой не сообщал ни родным, ни друзьям.

Журналист сказал, что украинские спецслужбы узнали о подготовке убийства два месяца назад, а месяц назад — сообщили об этом ему.

«Месяц мы готовили операцию, парни пахали как буйволы. На самом деле оттуда, с той стороны, давили, на исполнение заказа дали три недели, — заявил журналист. — Все это должно было быть не вчера, это просто так совпало. Я пока еще живой».

Вечером 29 мая украинские правоохранительные органы сообщили, что Аркадия Бабченко застрелили в подъезде дома в Киеве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!