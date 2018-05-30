Украинский министр предложил сжечь Москву в ответ на убийство Бабченко

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, предложив сжечь Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь, — пишет Омелян. — Война ни на минуту не останавливается». По его словам, Украина ценой страшных потерь борется за свою свободу.

Омелян добавил, что целью России всегда было «разрушение всего, что нельзя подчинить, понять или украсть».

Другие украинские политики также выступили с обвинениями в адрес России в связи с убийством журналиста. «Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии», — написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили вечером 29 мая в Киеве. Основным мотивом убийства полиция считает его профессиональную деятельность. МИД России потребовал от Украины приложить все усилия для расследования убийства Бабченко.

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